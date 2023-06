Mike Verweij ziet wijze les voor Peter Bosz: 'Om dan vervolgens naar PSV te gaan'

Mike Verweij denkt dat Peter Bosz een wijze les heeft geleerd als hij kiest voor PSV. De clubloze trainer liet de afgelopen weken regelmatig doorschemeren graag bij Ajax aan de slag te willen. Dat was volgens Verweij niet de meest tactische actie van de 59-jarige Apeldoorner.

Bosz staat naar verluidt op het punt om aan de slag te gaan bij PSV. De afgelopen weken werd hij ook regelmatig gelinkt aan Ajax, waar hij in het verleden al werkte. "Ik denk dat het voor Peter Bosz een les is om de volgende keer iets minder hard te roepen hoe graag je naar Ajax wil", aldus Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "En dan vervolgens naar PSV gaan. Ik vind het wel een goede keuze van PSV en Bosz. Ik denk dat dit een mooie kans voor hem is om veel prijzen te gaan winnen."

Valentijn Driessen weet dat Bosz er goed op staat om de opvolger van de opgestapte Ruud van Nistelrooij te worden. "Ik weet dat ie op pole-position ligt en dat ze aan het praten zijn. Ze zullen nu ook bezig zijn met de invulling van het elftal, hoe Bosz dat voor zich ziet", vertelt Driessen, die verwacht dat de aanhang van PSV in zijn handen wrijft door de aanstaande entree van de ervaren oefenmeester. "Die fans zullen ook enthousiast zijn op het moment dat ze zijn voetbal zien."

De chef voetbal van De Telegraaf ziet gelijkenissen met de situatie van Feyenoord twee jaar geleden. "Ze moeten een beetje de kant op zoals Slot bij Feyenoord heeft gedaan. Dat zal een ommekeer zijn in het denken van PSV, waar ze negen van de tien keer wat behoudend voetballen. Dan moet je niet bij Bosz zijn. Die gaat niks aan zijn filosofie inleveren, daar geloof ik niks van. PSV zal de Bosz-visie moeten volgen. Anders heeft het geen zin."