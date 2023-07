NEC slaat andermaal slag in Amsterdam: ‘Zijn professionele houding en ambities passen bij onze club’

NEC heeft Youri Baas voor één seizoen op huurbasis overgenomen van Ajax. De vleugelverdediger stond in het afgelopen seizoen op het punt definitief door te breken in de Amsterdamse hoofdmacht, maar toenmalig interim-trainer John Heitinga deed in de laatste competitiewedstrijden toch weer een beroep op Owen Wijndal. In Nijmegen is men erg blij met de komst van Baas.

De linksback is de tweede speler die deze zomer vanuit Amsterdam de overstap maakt naar NEC. De Nijmegenaren haalden in een eerder stadium Sontje Hansen al transfervrij naar De Goffert. Baas maakt dus op huurbasis de overstap naar de ploeg van trainer Rogier Meijer. De vleugelverdediger kwam in het afgelopen seizoen tien keer in actie voor Ajax. Baas maakte onder meer driemaal zijn opwachting in de Champions League. Onder de in januari ontslagen Alfred Schreuder kwam Baas tegen Napoli én Liverpool als invaller binnen de lijnen.

Komend seizoen mag hij het dus in Nijmegen laten zien. “Ik ben blij dat ik vrijdag aan kan sluiten bij de selectie van NEC. Na een geruime periode bij het beloften elftal van Ajax én het mogen proeven van wedstrijden spelen op het hoogste Nederlandse niveau, ben ik toe aan een periode waarin ik veel kan leren bij een stabiele Eredivisieclub”, zegt Baas in een reactie in het persbericht. “De stap naar NEC is voor mij op dit moment een logische en ik kijk erg uit naar de eerste training en het ontmoeten van mijn medespelers, staf en uiteraard de supporters.”

Voor Baas ligt een belangrijke rol in het verschiet. NEC nam na het afgelopen seizoen immers afscheid van Souffian El Karouani, die de overstap maakte naar FC Utrecht. “Youri heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan in zowel de KKD, als de Eredivisie en zelfs de Champions League. Wij bieden hem graag de kans om bij ons verder te ontwikkelen en een toegevoegde waarde voor het team te zijn”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. “Zijn professionele houding en ambities passen bij onze club en we kijken ernaar uit om het komende seizoen met hem samen te werken.”