'Newcastle United smijt met miljoenen en heeft eerste grote aankoop bijna binnen'

Het steenrijke Newcastle United heeft de eerste grote aanwinst voor volgend seizoen zo goed als binnen. De club van Sven Botman staat op het punt om Sandro Tonali voor een bedrag tussen de 70 en 80 miljoen euro over te nemen van AC Milan, zo meldden verschillende media in Italië en Engeland.

Alleen de medische keuring zou een definitieve overgang nog in de weg kunnen staan. Die ondergaat Tonali naar verluidt in Roemenië, waar hij met de Onder 21-ploeg van Italië deelneemt aan het Europees Kampioenschap.Newcastle eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Premier League. In het eerste volledige jaar onder de nieuwe, steenrijke eigenaren uit Saudi-Arabië werd dus direct Champions League-voetbal afgedwongen. Tonali is in die competitie geen onbekende; afgelopen seizoen reikte hij met Milan tot de halve finale, waarin stadgenoot Inter uiteindelijk te sterk bleek.

Tonali komt sinds de zomer van 2020 uit voor Milan, dat hem in eerste instantie een jaar huurde van zijn vorige club Brescia, de club waarvoor hij al in 2017 mocht debuteren in de Serie B. Een jaar later maakte hij voor een kleine vijftien miljoen euro definitief de ovestap naar San Siro. In het seizoen 2021-22 was Tonali van groot belang voor het Milan van trainer Stefano Pioli, dat voor het eerst sinds 2011 weer eens kampioen van Italië werd. In 36 wedstrijden kwam hij dat jaar vijf keer tot scoren.

Ook dit seizoen was Tonali vrijwel elke wedstrijd van de partij bij Milan. Titelprolongatie bleek er echter niet in te zitten; het elftal eindigde op de vierde plaats met een achterstand van liefst twintig punten op de almachtige kampioen Napoli. Wel was de club dus verrassend succesvol in de Champions League, waarin de halve finale het eindstation bleek. Het lijkt voorlopig het laatste seizoen van Tonali in Italië te zijn geweest.