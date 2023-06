Feyenoord moet vrezen: 'AC Milan wil opvolger Tonali uit De Kuip halen'

AC Milan staat op het punt verdedigende middenvelder Sandro Tonali kwijt te raken aan Newcastle United. In de zoektocht naar een opvolger zou de halvefinalist van de Champions League van afgelopen seizoen zijn uitgekomen bij Feyenoord: Mats Wieffer wordt in Italië gelinkt aan de Rossoneri.

Journalist Marco Conterio schrijft op Twitter dat de Milanezen in Wieffer (23) één van de twee gewenste middenvelders zien die komend seizoen naar het San Siro zouden moeten komen. Conterio weet te melden dat Milan contact zou hebben opgenomen met de entourage van de speler én Feyenoord om te kijken of een transfer tot de mogelijkheden behoort.

Wieffer heeft er pas één seizoen in het shirt van Feyenoord opzitten, maar brak daarin op spectaculaire wijze door. Nadat de Rotterdammers hem in de zomer voor een kleine zes ton hadden overgenomen van het kleine broertje Excelsior begon zijn seizoen door een gescheurde enkelband buiten het veld. Eenmaal hersteld kreeg de verdedigende middenvelder mondjesmaat speeltijd van trainer Arne Slot, maar na de winterstop draaiden zijn kansen door de blessure van Quinten Timber.

Met Wieffer op het middenveld denderde Feyenoord door richting de landstitel én Europees succes. In de halve finale van de Europa League bleek AS Roma echter te sterk over twee wedstrijden, maar de in Borne geboren middenvelder vestigde definitief zijn naam. In maart volgde een ander voorlopig hoogtepunt in zijn loopbaan; in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (3-0) maakte hij in De Kuip zijn debuut voor het Nederlands elftal. Afgelopen week had hij in beide duels in de Final Four van de Nations League, tegen Kroatië en Italië opnieuw een plek op het middenveld van bondscoach Ronald Koeman.