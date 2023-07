Newcastle United trekt portemonnee en plukt duurste Italiaan ooit weg bij AC Milan

Newcastle United heeft de transfer van Sandro Tonali wereldkundig gemaakt. De 23-jarige middenvelder komt over van AC Milan en wordt de duurste Italiaanse speler aller tijden. Met de overgang van Tonali is naar verluidt minimaal zeventig miljoen euro gemoeid.

Tonali speelde drie seizoenen in het shirt van Milan, waarmee hij een keer kampioen werd in de Serie A. Daarvoor was de veertienvoudig international van Italië actief bij Brescia in de Serie B. Volgens de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano betaalt Newcastle zeventig miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen door bonussen. Milan heeft ook een doorverkooppercentage van 10% bedongen.

De peperdure Tonali tekent op het St. James' Park een contract tot de zomer van 2028. Met the Magpies gaat Tonali na de zomer de Champions League in. "Op de eerste plaats wil ik Newcastle United graag danken voor het feit dat de club mij deze grote kans geeft in mijn loopbaan. Ik wil het vertrouwen van de clubleiding graag terugbetalen op het veld. Daar zal ik, zoals ik tot nu toe ook heb gedaan, alles geven wat in me zit."

Door de torenhoge transfersom wordt Tonali de duurste uitgaande transfer van Milan. Daarnaast is hij vanaf nu de duurste Italiaanse voetbal aller tijden. Afgelopen seizoen kwam de middenvelder tot 48 wedstrijden in de hoofdmacht van Milan. Genoeg voor de landstitel was dat niet. Milan besloot het seizoen in de Serie A als vierde en gaat dus, net als Newcastle, naar de groepsfase van de Champions League.