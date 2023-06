Tien potentiële smaakmakers van het EK O21 in Roemenië en Georgië

Het EK in Oekraïne en Roemenië staat voor de deur. Het Nederlands elftal zit in de poule met België, thuisland Georgië en Portugal. Naast de talenten van Erwin van de Looi loopt er nog genoeg ander potentieel rond. FCUpdate.nl zet tien grote talenten op een rijtje die weleens een hoofdrol kunnen gaan vertolken.

Youssoufa Moukoko (Duitsland)

Moukoko is een van de grootste talenten van Duitsland, die in januari heeft bijgetekend bij Borussia Dortmund. Moukoko kwam niet alleen in het nieuws over zijn enorme potentie, maar ook omdat er werd getwijfeld aan zijn leeftijd. Moukoko is weliswaar Duits international, maar komt oorspronkelijk uit Kameroen. Begin deze zomer zou een geboorteakte uit 2000 (in plaats van 2004) met de naam met de naam Yousouffa Mohamadou zijn opgedoken, die eigenlijk van Moukoko zou zijn. Dat werd niet bewezen en zelfs als het bewezen was, had hij qua leeftijdsgrens nog mee mogen doen aan het EK.

Rayane Cherki (Frankrijk)

Onder Peter Bosz was dit misschien wel de meest talentvolle middenvelder van Olympique Lyon of zelfs heel Frankrijk. Cherki moest dé spelbepaler worden, maar heeft nog niet zijn stempel kunnen drukken zoals hij dat wellicht had verwacht. Dat hij talent heeft, bewijzen zijn vier goals en zes assists in de 34 Ligue 1-wedstrijden van het afgelopen seizoen. Wordt dit EK dan alsnog zijn échte doorbraak bij het grote pubiek?

Mykhayl Mudryk (Oekraïne)

By far de duurste speler in dit lijstje, maar zeker niet de bekendste. De 22-jarige aanvaller kwam voor een kleine 100 miljoen euro over naar Chelsea, maar heeft daar nog geen potten kunnen breken. Het niveau in de Premier League ligt hoger dan het geval was in de Premier Liga, waar hij eerst actief was en beduidend succesvoller was. In dat kader kan dit EK hem wellicht weer wat zelfvertrouwen geven.

Loïs Openda (België)

Liefst 21 doelpunten en vier assists noteerde Loïs Openda in de Ligue 1 in zijn eerste seizoen na zijn vertrek bij Vitesse. De razendsnelle spits heeft daarmee naam en faam gemaakt en kan rekenen op serieuze belangstelling. Met zijn ervaring kan hij namens België weleens het verschil maken. Niet voor niets speelde hij al negen officiële interlands namens onze zuiderburen, al zijn dat er drie minder dan Charles De Ketelaere (ook van de partij) al deed.

Giorgi Mamardashvili (Georgië)

Niet de beste vriend van Jasper Cillessen, want dankzij deze sluitpost belandde de Nederlander op de bank bij Valencia. Anders dan collega Khvicha Kvaratskhelia besloot Mamardashvili wel mee te gaan naar het EK. Hopelijk voor Oranje is hij minder in vorm dan in de periode dat hij Cillessen uit het elftal keepte in de sinaasappelstad, want dan kan hij weleens een sta-in-de-weg worden voor Oranje.

Octavian Popescu (Roemenië)

Was ooit een van de jongste internationals in de Nations League namens Roemenië en het volgende grote talent uit de jeugdopleiding van Steaua Boekarest. Voor die club kende hij een uitstekend seizoen, waardoor hij met zeven interlands en 121 wedstrijden in het eerste team zich deze zomer in de kijker zal willen spelen. Zijn verbintenis loopt namelijk in 2024, dus een verkoop lijkt realistisch bij een succesvol EK.

Noni Madueke (Engeland)

Madueke kennen we nog uit zijn tijd van PSV, dat hem in de afgelopen winterstop voor ruim dertig miljoen euro aan Chelsea verkocht. Vlug, wendbaar en een uitstekend schot zijn de vaardigheden die elke buitenspeler zou willen hebben, maar Madueke ook daadwerkelijk bezit. Ook hij komt vanaf rechts graag naar binnen en doet daarmee sterk denken aan de laatste linksbuiten die rechtstreeks overstapte van PSV naar Chelsea: Arjen Robben.

Matej Kovar (Tsjechië)

Kampioenskeeper van Sparta Praag, dat in een uiterst spannende titelstrijd net afrekende van rivaal Slavia Praag. De sluitpost staat echter onder contract bij Manchester United, dat nog een nieuwe keeper zoekt vanwege het mogelijke vertrek van David De Gea. Hoewel hij lang een vaste kracht was van het O21-team, speelde hij de enige oefenwedstrijd voor dit toernooi dan weer niet.

Antonio Nusa (Noorwegen)

Wordt ook wel de Noorse Neymar genoemd, die zich met een treffer tegen FC Porto kroonde tot de op één na jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Onder Alfred Schreuder debuteerde de door Stabæk opgeleide voetballer, die met zeventien jaar en 21 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit werd van Club Brugge. Gaat hij op het EK ook records breken?

Sandro Tonali (Italië)

Werd ook wel de nieuwe Andrea Pirlo genoemd, was een belangrijke kracht in de kampioensploeg van AC Milan en kwam al veertien maal uit voor de nationale ploeg van Italië. Hoewel hij al een gearriveerde voetballer is en dus niet meer kan doorbreken, kan Tonali wel een van de absolute smaakmakers zijn van dit toernooi.