Mauricio Pochettino bedenkt bij Chelsea creatieve manier om zelfvertrouwen van miljoenenaankoop op te krikken

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino heeft een manier bedacht om het zelfvertrouwen van een boost te geven. De Oekraïner maakte begin dit kalenderjaar voor heel veel geld de overstap van Shakthar Donetsk naar Chelsea, maar heeft in Engeland nog geen potten kunnen breken. Om Mudryk weer meer in zichzelf te doen laten geloven, speelt Pochettino regelmatig latjetrap met de aanvaller.

De buitenspeler was in januari in eerste instantie hard op weg naar Arsenal. De Noord-Londenaren maakten zich al op voor de komst van Mudryk, maar hij koos op het laatste moment voor rivaal Chelsea. The Blues telden liefst zeventig miljoen euro neer om hem los te weken bij Shakthar Donetsk. Bij de Oekraïense topclub maakte hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen veel indruk. Zo was hij in twaalf competitieduels goed voor zeven doelpunten en zes assists en scoorde hij drie keer in de groepsfase van de Champions League.

Chelsea haalde Mudryk met veel verwachtingen naar Engeland, maar die zijn vooralsnog niet uitgekomen. De aanvaller kwam tot dusver 22 keer in actie voor de gevallen grootmacht, maar was nog niet trefzeker en verzorgde slechts twee assists. Ook in het huidige seizoen wil het nog niet vlotten. Mudryk kwam weliswaar in vijf wedstrijden in actie, maar verscheen slechts tweemaal aan de aftrap. Chelsea-trainer Pochettino is op het trainingsveld flink in de weer met de aanvaller. “Met Mudryk vind ik het leuk om soms van buiten het strafschopgebied de lat te raken”, wordt hij geciteerd door BBC.

Het is volgens Pochettino een manier om het zelfvertrouwen van Mudryk op te krikken. “Hij zei tegen mij: ‘Ik wil niet meer met je spelen omdat je altijd wint’. Ik zei: ‘ja, omdat ik het geloof heb, en de balans tussen geloof en kwaliteit ken ik heel goed omdat ik 50 jaar oud ben. Je bent nog jong en moet jezelf kennen’.” Dinsdag, daags voor het treffen met Brighton & Hove Albion in de League Cup, hield Mudryk zijn trainer op een gelijkspel. “Zo begin je in jezelf te geloven, in je kwaliteiten. Als dat niet het geval is, is het moeilijk om geloof en kwaliteit in evenwicht te brengen.”