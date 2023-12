Chelsea-supporters vragen na nederlaag bij Wolves om vertrek van één speler

Chelsea heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden tegen directe concurrent Wolverhampton Wanderes: 2-1. The Blues kregen zeker in de eerste helft een aantal uitstekende mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar faalden in de afronding. Wolverhampton Wanderes profiteerde en brachten de supporters in het Molineux Stadium een fantastisch kerstcadeau.

De bezoekers uit Londen kregen in het eerste bedrijf de nodige kansen om op voorsprong te komen, maar waren te onnauwkeurig in de eindfase. Trainer Mauricio Pochettino zal daarvoor vermoedelijk naar Raheem Sterling wijzen, die grote kansen om zeep hielp. Na een half uur spelen kwam de Engelse rechtsbuiten alleen voor de goal te staan - met twee teamgenoten naast zich - maar koos hij tot onbegrip van iedereen bij Chelsea voor eigen succes.

GET STERLING OUT MY CLUB NOW pic.twitter.com/o2k287qg4K — ًًً (@ibzsmo3k) December 24, 2023

Die actie zorgde voor grote woede bij de supporters van Chelsea op sociale media, die zagen dat de Londense club ook in de tweede helft dominant was. Chelsea had in het tweede bedrijf maar liefst 75% balbezit, maar kwam niet tot levensgrote kansen. Integendeel zelfs, want het was Wolverhampton dat gevaarlijker werd en uiteindelijk zelfs op voorsprong kwam. Het was Mario Lemina die de ploeg uit Birmingham kort na rust op voorsprong zette na een goede hoekschop.

Vervolgens haalde Chelsea in het resterende deel van de wedstrijd alles uit de kast om nog tot een gelijkmaker te komen en kwam onder meer oud-PSV'er Noni Madueke het veld in. Ondanks de dreiging voor het strafschopgebied en de extra speeltijd van maar liefst elf minuten, leek het gedaan toen Wolves op 2-0 kwam. Christopher Nkunku deed nog wat terug, maar meer zat er niet in: 2-1. Chelsea gaat met een pijnlijk gevoel de kerstdagen in.