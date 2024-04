Liverpool krijgt concurrentie van Chelsea en Barcelona in strijd om mogelijke opvolger Klopp

Liverpool is niet de enige club die in Rúben Amorim een geschikte trainerskandidaat ziet. De oefenmeester van Sporting Portugal staat ook op de radar bij FC Barcelona en Chelsea, zo meldt journalist Florian Plettenberg van het Duitse Sky.

In januari kondigde Klopp aan dat hij Liverpool aan het einde van het seizoen zal verlaten. De Duitser maakte in de zomer van 2015 de overstap van Borussia Dortmund naar the Reds en wist sindsdien onder meer de Champions League en de landstitel te veroveren.

Op vrijdag maakte Fabrizio Romano al bekend dat Liverpool interesse heeft in Amorim. De Portugees is op dit moment trainer bij Sporting Portugal, dat een uitstekend seizoen draait. De ploeg uit Lissabon bezet momenteel de eerste plaats in de Primeira Liga en heeft een voorsprong van een punt op Benfica, dat ook een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Inmiddels is dus duidelijk dat niet alleen Liverpool, maar ook Chelsea en FC Barcelona interesse hebben in de diensten van de Portugees. Bij de Catalanen vertrekt Xavi aan het einde van het seizoen als trainer, terwijl the Blues nadenken over een ontslag van Mauricio Pochettino wegens tegenvallende resultaten.

Het is afwachten of Amorim daadwerkelijk een overstap gaat maken. De oefenmeester heeft nog een contract tot de zomer van 2026 in Lissabon, maar volgens Plettenberg geldt er komende zomer een gelimiteerde afkoopsom van tien miljoen euro.

📍Rúben #Amorim, he’s definitely a candidate for FC Liverpool in summer!



➡️ At FC Barcelona, he is also highly regarded. Chelsea is monitoring him, should things not progress further with Pochettino in summer | #CFC



➡️ Amorim favors a 3421 system with two attacking midfielders… pic.twitter.com/TxU0qVlriw — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 2, 2024

