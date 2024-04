'Kinderachtige en egoïstische' ex-PSV’er Madueke maakt zich belachelijk in Londen, Pochettino woedend

heeft zichzelf geen goede dienst bewezen in het duel Chelsea – Everton (6-0). De aanvaller, die eerder in Eindhoven te zien was, ruziede met om een penalty bij een 4-0 stand.

Cole Palmer is bij de ploeg van Mauricio Pochettino normaal gesproken de strafschoppennemer. Het grote talent, dat afgelopen zomer werd overgenomen van Manchester City, beleefde maandagavond een topavond, door vier doelpunten voor zijn rekening te nemen. Binnen een halfuur had hij al een hattrick op zijn naam staan. Daarmee werd hij tevens de eerste Engelsman die in zeven opeenvolgende thuiswedstrijden tot scoren kwam.

Toen het 4-0 stond, rond de 60ste minuut van de wedstrijd, werd diezelfde Palmer in het strafschopgebied onderuit geschoffeld. Madueke en Jackson zagen hun kans schoon om, bij deze ruime voorsprong, een doelpunt te mogen maken. Ze ruzieden zichtbaar om de bal en hielden zich niet in. Totdat Palmer er genoeg van had en de bal opeiste. Hij schoot binnen, waardoor de 21-jarige aanvaller nu gedeeld topscorer van de Premier League is. Overigens: wie dat voorafgaand aan dit seizoen had voorspeld, had flink kunnen cashen.

Pochettino was op de persconferentie na de wedstrijd niet te spreken over het gedrag van Madueke en Jackson. “Palmer is gewoon onze strafschoppennemer. Ze mogen zich niet als kinderen gedragen. Het is de laatste keer dat ik dit egoïstische gedrag tolereer. De volgende keer haal ik ze er allemaal uit. En nee, ik maak geen grapje. Dit heb ik ze heel duidelijk gemaakt.” De coach bood zelfs nog excuses aan voor het gedrag van zijn spelers. “Het enige wat ik kan doen, is onze excuses aanbieden aan de Chelsea-fans. Het is hier net een school; als ze hier niet van leren, is het tijd voor bepaalde maatregelen.”

this is fucking embarrassing from both Noni Madueke and Nico Jackson https://t.co/gcI8JGsh82 pic.twitter.com/XLKKp7XWbG — harry k. (@HarryKayNeezy) April 15, 2024

