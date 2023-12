Pochettino oogst hoon met 'oplossing' voor Chelsea-probleem: 'Dit is beschamend'

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino krijgt er op X behoorlijk van langs nadat hij opmerkte dat de club komende winter de transfermarkt op moet om zijn selectie te versterken. De Argentijn beschikt in Londen over een spelersgroep waar door eigenaar Todd Boehly in de voorbije transferperiodes al honderden miljoenen in geïnvesteerd is.

Afgelopen seizoen versleet Chelsea met Thomas Tuchel, Graham Potter en clubicoon Frank Lampard liefst drie trainers. Die konden echter niet voorkomen dat het peperdure elftal op de twaalfde plek in de Premier League eindigde en daarmee ver naast Europees voetbal greep. Pochettino werd afgelopen zomer dan ook aangesteld om de club terug te helpen naar de bovenste plaatsen, maar na zestien wedstrijden bivakkeren The Blues opnieuw op de twaalfde plek in de competitie.

Afgelopen week verloor Chelsea op woensdag uit bij Manchester United (2-1) en ging de ploeg in het weekend onderuit bij laagvlieger Everton (2-0). Na afloop van die laatste wedstrijd sprak Pochettino de hoop op een winterse kwaliteitsinjectie uit. "Na vijf maanden moeten we kijken, dat is de realiteit. Als we niet genoeg hebben, moeten we misschien wat doen om de dynamiek te veranderen in het tweede deel van het seizoen. Dat zal ik bespreken met de eigenaar en de sportief directeur", liet de Argentijn optekenen.

Op X worden de uitspraken van Pochettino met hoon ontvangen. "Geld uitgeven stopt het rotten niet. Hij moet het beste halen uit de spelers die hij al heeft", merkt een twitteraar op. "Geef uit wat je wil, jullie hebben de afgelopen drie jaar al een miljard pond gespendeerd en Everton haalt jullie nog onderuit", schrijft een ander. Een derde schrijft: "Dit is beschamend. Deze club heeft geen enkel idee, of wel?", een vierde vindt dat Pochettino naar zichzelf moet kijken. "Iedere toptrainer kan meer uit deze selectie halen dan Pochettino doet. He's done a terrible job so far", merkt deze twitteraar op.