Ophef over Noni Madueke: opzienbarende beelden opgedoken van feestvierende oud-PSV’er

is op niet al te positieve wijze in het nieuws verschenen. De aanvaller komt momenteel niet in de plannen voor van Chelsea-trainer Mauricio Pochettino en heeft volgens bronnen een lichte blessure. Dat laatste is, op basis van opgedoken beelden, echter lastig te geloven.

Op sociale media gaan video’s rond van de oud-PSV’er die gespot is tijdens een feest. Er kan gesteld worden dat de jonge aanvaller het goed naar zijn zin heeft. Dit zorgt voor de nodige verbazing, aangezien Madueke afgelopen tijd (naar verluidt) kampte met een blessure. Pochettino ontkende dit overigens. De oefenmeester zei na afloop van het gewonnen EFL Cup-duel tegen Brighton & Hove Albion dat de vleugelspeler wegens tactische overwegingen niet deelnam aan de wedstrijdselectie.

Pochettino heeft de beelden van de feestvierende Madueke inmiddels ook gezien. Fabrizio Romano laat door middel van een bericht op X weten wat de Argentijn er van vindt. “Zulke feesten zijn een ding dat hij moet vermijden. Alle spelers weten dat wij Chelsea zijn en dit soort dingen niet moeten doen. Het is geen groot probleem, maar we moeten uit dit soort situaties blijven. Dat is erg duidelijk”, citeert de transferspecialist.

Er kan gesteld worden dat de transfer van Madueke naar Chelsea nog niet al te best is uitgepakt. De aanvaller kwam pas 769 minuten in actie voor de Londenaren en kon in die minuten weinig overtuigen. Het is nog maar de vraag of de buitenspeler na deze ophef nog wel op speelminuten kan rekenen.