Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Het is een gemiste kans van Ajax om Peter Bosz naar PSV te laten gaan'

Het is maandag, dat betekent een nieuwe FCUpdate Podcast! Het was een weekend waarin weinig wedstrijden zijn gespeeld, maar wel de nodige beslissingen zijn gevallen. Manchester City schrijft geschiedenis door de 'treble' te winnen, Almere City gaat voor het eerst naar de Eredivisie en FC Twente gaat Europa in! Daarnaast werd vlak voor het opnemen van de podcast bekend dat Peter Bosz naar PSV vertrekt.

Host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard bespreken het meest recente voetbalnieuws in de podcast van FCUpdate. Thijs, woonachtig in Almere, is ontzettend blij met de promotie van de club uit zijn woonplaats. "Ze verdienen het ook gewoon. Mensen zijn vaak negatief over Almere als stad, maar laten wij Almere City een kans geven in de Eredivisie", aldus de redacteur.

De Champions League-finale was er niet eentje om over naar huis te schrijven, maar natuurlijk is die ook behandeld in de podcast. De prachtige treffer van Rodri werd geroemd, maar de manier van spelen van de Italianen is iets wat Thijs irriteert. "Schamen die Italianen zich niet? Wij hebben nu drie Europese finales gehad dit seizoen met Italiaanse ploegen en in elke finale speelden ze hetzelfde. Ze gaan pas echt voetballen als ze een tegentreffer hebben gekregen, zo zonde."

Daarnaast wordt er vooruitgeblikt op het Nations League-duel van Oranje met Kroatië. Jeremie Frimpong schittert door zijn afwezigheid: de talentvolle rechtsback is niet opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Voor Jong Oranje, dat een EK speelt in Georgië en Roemenië, heeft Frimpong bedankt. Een rare keuze, vindt Stan. "Je kan je daar in de kijker spelen door Khvicha Kvaratskhelia in je broekzak te houden, dan kan niemand meer om je heen."

Dat en nog veel meer in de kakelverse podcast van FCUpdate, hieronder is hij te beluisteren.