Nieuwste Ajax-aanwinst Tahirović leidt tot 'verbazing': 'Het is te hopen dat Van Halst zijn werk goed heeft gedaan'

Het seizoen zit er nog maar net op, maar Ajax heeft de eerste aanwinsten voor het nieuwe seizoen al binnen. De Amsterdammers haalden onlangs Branco van den Boomen al transfervrij naar de Johan Cruijff ArenA en kondigden zondagmiddag de komst van Benjamin Tahirović aan. De Bosnische middenvelder komt over van AS Roma en kost naar verluidt ruim acht miljoen euro. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf is er bij 'leden' sprake van ‘verbazing’ over de transfersom.

Nog voordat de toonaangevende binnenlandse media weet hadden van de interesse van Ajax in Tahirović, was de transfer al rond. De 20-jarige middenvelder is na Van den Boomen de tweede versterking voor volgend seizoen en lijkt op het eerste oog de vervanger van Edson Álvarez, die naar alle waarschijnlijkheid vertrekt naar Borussia Dortmund. Volgens Verweij heeft de komst van Tahirović rond de Johan Cruijff ArenA een aantal wenkbrauwen doen fronzen. “Wat ik wel merk is dat er bij de leden toch wel wat verbazing is”, vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Verweij doelt op de transfersom die Ajax neertelt voor Tahirović. “Een website is een website, maar het is wel een gerenommeerde website. Op transfermarkt.de staat deze jongen voor een geschatte transferwaarde van 1,5 miljoen euro, maar hij wordt voor maximaal 8,5 miljoen euro gekocht van AS Roma. Iedereen hoopt dus dat commissaris Jan van Halst zijn werk goed heeft gedaan en heel goed heeft gekeken of deze jongen een meerwaarde is voor Ajax.”

Eerst op het veld laten zien

Waar Verweij van mening lijkt te zijn dat Ajax veel te veel betaalt voor z’n nieuwste aanwinst, is zijn collega Valentijn Driessen daar wat minder uitgesproken over. De chef voetbal van De Telegraaf wil eerst zien wat Tahirović in zijn mars heeft, alvorens een oordeel te geven. “Vooralsnog is het zo dat de markt de waarde van iemand bepaalt. Wat de gek ervoor geeft. Onze grote vriend Antony had een transferwaarde van 35 miljoen euro toen hij bij Ajax speelde en ging voor honderd miljoen euro weg. Dat zegt me dus niet zoveel. We gaan deze jongen nu beoordelen en dan kunnen we zien of hij acht miljoen waard is.”

Driessen wijst op de transfers van onder meer Jorge Sánchez. De rechtsback maakte vorig jaar de overstap naar Ajax, maar kon in het voorbije seizoen geen potten breken en vertrekt deze zomer mogelijk weer uit Amsterdam. Ajax telde een slordige vijf miljoen euro neer voor de komst van Sánchez, die meer kostte dan Lisandro Martínez. “Sánchez was de vijf miljoen niet waard, dat is een Mexicaans international. Hij was het niet waard, maar Martínez kostte minder geld en hij was het meer dan waard. Uiteindelijk moet je je waarde op het veld bewijzen”, aldus Driessen.

