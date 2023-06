Nú al een topzomer voor Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar: 'She said yes!'

Voor Matthijs de Ligt en zijn vriendin Annekee Molenaar kan de zomer nú al niet meer stuk. De verdediger van Bayern München onthult donderdag op Instagram dat hij zijn vriendin ten huwelijk heeft gevraagd, en met succes: "She said yes!".

Het koppel was al samen in de tijd dat De Ligt nog speler van Ajax was. Daarna verhuisde Annekee, de dochter van voormalig Ajacied Keje Molenaar, met hem mee naar achtereenvolgens Turijn en München. Daar speelde De Ligt voor Juventus en momenteel Bayern, waarmee hij afgelopen seizoen op de slotdag beslag legde op de Duitse landstitel.

Waar en wanneer de bruiloft plaats gaat vinden is nog niet bekend, daarover kan de voorpret voor het aanstaande echtpaar nu gaan beginnen. Het regent alvast wel felicitaties van tal van prominenten binnen én buiten de voetbalwereld onder de Instagram-post waarmee De Ligt de verloving aankondigde. Naast de officiële accounts van zowel Ajax als Bayern én Oranje, waren ook (oud-)collega's als Dani de Wit en Marten de Roon er als de kippen bij om hun gelukwensen over te brengen. Ook Monica Geuze en Estelle Bergkamp lieten zich niet onbetuigd.