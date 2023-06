'Op één na duurste PSV'er aller tijden staat open voor aanbod uit Saudi-Arabië'

De toekomst van de op één na duurst verkochte PSV'er aller tijden ligt mogelijk in Saudi-Arabië. Hirving Lozano (27) ligt nog tot medio 2024 vast bij Napoli, maar zou openstaan voor een overgang naar het steenrijke land in het Midden-Oosten, dat de afgelopen tijd tal van topspelers wist te lokken.

De Mexicaan komt sinds de zomer van 2019 uit voor Napoli, dat liefst 45 miljoen euro overmaakte aan PSV om de aanvaller in te lijven. Tot voor kort was hij daarmee de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de Eindhovenaren, maar Cody Gakpo stootte Lozano afgelopen winter van de troon. De aanvaller stapte voor een maximumbedrag van 50 miljoen euro over naar Liverpool.

Agelopen seizoen beleefde Lozano zijn voorlopige hoogtepunt in Napels. Trainer Luciano Spalletti leidde de topclub naar de derde landstitel in de clubgeschiedenis; de eerste sinds 1990. Destijds speelde Diego Maradona nog voor de club die het stadion inmiddels heeft vernoemd naar het in 2021 overleden clubicoon. Lozano was in 32 wedstrijden van de partij en scoorde daarin drie keer, terwijl hij evenzoveel assists gaf. Bovendien kwam hij ook tot scoren in het Champions League-duel met Ajax, dat in Napels op een 4-2 nederlaag werd getrakteerd.

Met nog een contract voor een seizoen op zak zou Lozano komende zomer een stap kunnen maken. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio sluit hij daarbij een overgang naar Saudi-Arabië niet uit. Een vertrek uit Europa zou enigszins opvallend zijn; de 27-jarige Lozano is een paar slagen jonger dan de gemiddelde ster die naar het Midden-Oosten trekt. Zo zijn Cristiano Ronaldo (38), Karim Benzema (35) en N'Golo Kanté (32) zijn allen de dertig gepasseerd en bevinden zich daarmee in de herfst van hun carrière, iets dat van Lozano nog niet gezegd kan worden.