Opmerkelijke details over Messi-deal naar buiten: Adidas en Apple betalen mee, gigantische stijging ticketprijzen

Lionel Messi gaat komend seizoen actief zijn in de Amerikaanse MLS. De kleine Argentijn kon ook naar Saudi-Arabië en FC Barcelona had belangstelling in zijn diensten. Dat hij uiteindelijk voor Amerika kiest, kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand.

The New York Times komt met opmerkelijke ontboezemingen naar buiten over de deal van Messi. Hij valt allereerst onder de Designated Player-regel in de MLS, waardoor hij een uitzondering geniet als het gaat om de totale hoeveelheid die uitgegeven wordt salarissen. Er mogen slechts drie spelers per selectie buiten de salarislimiet vallen. Leuk detail: David Beckham – een van de clubeigenaren van Inter Miami – was de eerste speler die meer mocht verdienen buiten de salarisregels om.

Naast zijn hoge(re) salaris krijgt Messi ook een deel van de aandelen van Inter Miami, zodra hij besluit om de club als speler te verlaten. Daarnaast hebben ook MLS-shirtjes fabrikant, Adidas, de omroepen die de MLS uitzenden en Apple een deel van de vergoeding betaald. Zij hebben namelijk een groot commercieel belang in de komst van de wereldkampioen.

Hoewel Messi niet voor het geld kiest met Inter Miami, de nummer laatst (!) in de Eastern Conference van de MLS, gaat hij er al met al wel een flink bedrag opstrijken. Ondanks dat onder anderen Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Frank Lampard, Andrea Pirlo en Gareth Bale in Amerika hebben gespeeld, is de impact van Messi by far het grootst, zo wordt geschetst in het Amerikaanse medium. De toegangsprijzen zijn sinds de komst van Messi bijvoorbeeld drastisch gestegen, zeker die van Inter Miami. Ook steeg het aantal volgers op Instagram met liefst 4,5 miljoen (!) binnen een dag.