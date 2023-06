'Opvallende transfer van Hakim Ziyech komt dichtbij: Chelsea wil snel zaken doen'

Hakim Ziyech lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen in Saudi-Arabië. De aanvaller van Chelsea werd eerder deze week al gelinkt aan een transfer naar Al-Nassr en die overgang lijkt nu een stap dichterbij. Chelsea zou de transfer namelijk komende week af willen ronden.

De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano komt zondagavond met het bericht dat het er goed uit ziet voor Al-Nassr en Ziyech. De dertigjarige international van Marokko ziet een transfer naar de zandbak wel zitten omdat hij bij Al-Nassr samen kan spelen met Cristiano Ronaldo. De ex-Ajacied slaagde er bij Chelsea nooit echt in om een vaste waarde te worden. De Londenaren zouden dan ook mee willen werken aan een vertrek.

Eerder werd al naar buiten gebracht dat Ziyech bij Al-Nassr een duizelingwekkend salaris kan gaan opstrijken. Volgens journalist Ben Jacobs van CBS Sport ligt er voor Ziyech in Saudi-Arabië een meerderjarig contract klaar ter waarde van minstens 30 miljoen euro. De linkspoot stond de afgelopen drie seizoenen onder contract bij Chelsea. De grootmacht uit de Premier League nam hem in 2020 voor ruim veertig miljoen euro over van Ajax.

Pierre-Emerick Aubameyang

Niet alleen Ziyech is hard op weg naar de uitgang van Stamford Bridge. De 34-jarige Pierre-Emerick Aubameyang kende nooit een gelukkige tijd bij the Blues en zou ook naar de woestijn kunnen verkassen. Volgens Romano heeft hij echter nog geen akkoord bereikt met een club uit Saudi-Arabië. De gesprekken met de international van Gabon worden snel weer hervat. Aubameyang speelde eerder bij onder meer Borussia Dortmund, Arsenal en FC Barcelona.