'Chelsea wil Ziyech betrekken in een ruildeal met een Italiaanse ploeg'

Hakim Ziyech kan deze zomer mogelijk een overstap maken naar de aanstaande Italiaanse kampioen Napoli. De Napolitanen zijn geïnteresseerd in de Marokkaanse international en Chelsea wil dat Victor Osimhen of Khvica Kvaratskhelia de omgekeerde weg bewandeld.

Door de interesse van Napoli in Ziyech wil Chelsea, volgens The Mirror, snel gaan handelen om de Marokkaan te betrekken in een deal met Osimhen, die ook in het vizier staat van het Manchester United van Erik ten Hag, of Kvaratskhelia, met wie Liverpool in verband is gebracht.

De salariseisen van Ziyech zouden nog wel eens een struikelblok kunnen vormen voor Napoli, aangezien het onwaarschijnlijk is dat het in de buurt komt van het loon dat Chelsea hem betaalt. De oud-Ajacied heeft nog een contract tot de zomer van 2025 en dus hoeft hij voor het geld nog niet weg.

In de wintertransferperiode had Ziyech bijna voor Paris Saint-Germain getekend, maar door een administratieve fout van Chelsea kon de deal niet doorgaan. Bij de Londense club is de international van Marokko op een zijspoor geraakt en daarom lijkt een vertrek aanstaande.