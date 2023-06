Opvallende wending: 'Bayern ziet af van bod op Rice, weg ligt open voor gevoelige overstap in Londen'

Bayern München heeft besloten geen bod uit te gaan brengen op middenvelder Declan Rice (24). Voor de Engels international, speler van Conference League-winnaar West Ham United, lijkt daardoor de weg open te liggen voor een overstap in eigen stad. Arsenal lijkt nu namelijk de beste papieren te hebben om hem over te nemen van The Hammers.

Dat nieuws wordt door verschillende toonaangevende media in Duitsland bevestigd. Zowel Florian Plettenberg (Sky Sport) als Christian Falk (BILD) melden dinsdag dat Bayern intern heeft besloten geen bod op Rice in Londen neer te gaan leggen. Dat zou de uitkomst zijn van een vergadering van het Sport Comité van de Duitse kampioen.

Plettenberg meldt bovendien dat Arsenal nu de beste papieren heeft om de 41-voudig Engels international over te nemen van stadgenoot West Ham, waar de middenvelder nog vastligt tot medio 2024. Op het middenveld van The Gunners zou Rice de opvolger kunnen worden van Granit Xhaka, die de laatste maanden steeds vaker in verband wordt gebracht met een overstap naar de Bundesliga. Naar verluidt heeft Bayer Leverkusen de beste papieren.



Amrabat

Het (voorlopige) afhaken van Bayern in de strijd om Rice heeft mogelijk gevolgen voor Sofyan Amrabat. De middenvelder van Fiorentina geldt in Beieren als alternatief voor de Engelsman en nam via social media al afscheid van de supporters van zijn huidige club, Fiorentina. De Spaanse krant Mundo Deportivo meldde eerder op de dinsdag dat hij inmiddels heeft besloten niet naar FC Barcelona te vertrekken. Bayern zou nu met Tottenham Hotspur en Atlético Madrid strijden om de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, die ook gelinkt wordt aan het Manchester United van Erik ten Hag.