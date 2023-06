'Eigenaren uit Qatar zijn in gesprek met andere coach om Galtier bij PSG te vervangen'

Julian Nagelsmann is in gevorderde gesprekken met Paris Saint-Germain om trainer van de Franse kampioen te worden. Eerder werd gemeld dat Luis Enrique volgende week gepresenteerd zou worden, maar de eigenaren uit Qatar zien toch graag de Duitser komen met als assistent Thierry Henry.

Dat meldt Foot Mercato. PSG werd dit seizoen weer kampioen van Frankrijk, maar werd in de achtste finale van de Champions League wel uitgeschakeld door Bayern München. De Franse kampioen wil al jaren het miljardenbal winnen, maar tot op heden is dat nog niet gelukt en dus komt er met Enrique vermoedelijk een nieuwe trainer, meldt Le Parisien.

Nagelsmann werd in maart ontslagen door Bayern München, omdat de club niet op de gewenste eerste plaats stond. Zoals hierboven gemeld had de coach met zijn team PSG verslagen in de achtste finale van de Champions League, maar Thomas Tuchel moest hem toch vervangen.

Enrique was het afgelopen wereldkampioenschap nog bondscoach van Spanje en werd daar in de achtste finale uitgeschakeld door Marokko. Na het WK werd de Spaanse coach de laan uit gezet door de bond en sindsdien is hij zonder club.

Bij het management van Enrique ontkennen ze het contact met PSG, wat in dit stadium logisch is. De geheimhouding maakt het mogelijk om de onderhandelingen vooruit te helpen. Niet alleen de Parijzenaren hebben interesse in de Spaanse oefenmeester, want ook Napoli is op zoek naar een trainer en kijkt of Enrique interesse heeft.