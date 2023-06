Almere City FC-trainer Alex Pastoor heeft zijn assistent-trainer Hedwiges Maduro de stap naar Ajax afgeraden. Hij is in beeld om de rechterhand van Maurice Steijn te worden in Amsterdam, maar volgens Pastoor moet hij dat níet doen. Door eerst bij de gepromoveerde club door te groeien als hoofdtrainer en dan een overstap te maken, zou hij in de ogen van Pastoor een betere keuze maken.

