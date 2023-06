PEC Zwolle stelt Jansen razendsnel aan en noemt gelijkenissen met Schreuder

PEC Zwolle heeft razendsnel gehandeld na het vertrek van Dick Schreuder. De Eredivisieclub gaat met Johnny Jansen de Eredivisie in en de coach tekent een contract voor twee seizoenen. Ronnie Pander (46) komt als assistent van Jansen mee naar Zwolle.

Daarmee kan het niet anders of PEC Zwolle was al op de hoogte van de ontwikkelingen van Schreuder, die zijn verhaal ook al had gedeeld met aanwinst Kenneth Vermeer. Want enkele uren na het voor de buitenwacht bliksemvertrek van Schreuder is de voormalig trainer van sc Heerenveen gepresenteerd in Overijssel. "Met Johnny trekken we een trainer aan die net als Dick Schreuder staat voor een aanvallende speelstijl, verzorgd maar zeker ook attractief voetbal", stelt technisch directeur Marcel Boudesteyn op de clubsite.

"Hij kent de Eredivisie, heeft onder meer bij Heerenveen bewezen spelers individueel beter te maken en gold daar als een echte verbinder tussen de academie en het eerste elftal. Met de talenten die in onze PEC Zwolle Voetbalacademie zitten en jaarlijks doorstromen is dat een hele waardevolle eigenschap. Daarnaast past Johnny ook als persoon goed bij het dna van onze club.", aldus Boudesteyn.

Voor Jansen betekent zijn nieuwe club een snel afscheid van Safa Sporting Club, waar hij twee maanden geleden naartoe vertrok in Libanon. Jan de Jonge wordt aldaar zijn opvolger, terwijl de coach uitkijkt naar zijn nieuwe avonrtuur. "Ik heb er enorm veel zin in om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan. De club telde tien jaar lang mee in de Eredivisie en heeft na de degradatie van vorig jaar het afgelopen seizoen bewezen op dat niveau nog steeds thuis te horen. De komende periode wil ik gaan bouwen aan het team en tegelijkertijd verder gaan op de ingeslagen weg", zei Jansen. "PEC Zwolle staat voor verzorgd en aanvallend voetbal, het publiek vermaken, maar ook keihard werken met een fitte ploeg, want daarin onderscheidde het team zich echt. Met die mix gaan we samen voor een mooi seizoen waarin handhaving ons belangrijkste doel zal zijn.”