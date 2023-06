Premier League voelt zich genoodzaakt tot statement na wangedrag richting Anthony Taylor

In Engeland is met boosheid gereageerd op de woede richting scheidsrechter Anthony Taylor. De arbiter floot een pittige finale van de Europa League, die uiteindelijk gewonnen werd door Sevilla. Daarom kreeg hij na afloop het nodige over zich heen vanuit de hoek van AS Roma.

'We zijn geschokt door het onacceptabele gedrag richting Anthony Taylor en zijn familie toen zij naar huis reisden na de finale van de Europa League. Niemand zou te maken moeten krijgen met dit soort onaanvaardbaar gedrag zoals woensdag. Anthony is een van onze meest ervaren en ontwikkelde scheidsrechter en we steunen hem en zijn familie volledig', laat de Premier League weten in een reactie via Twitter.

Taylor reisde donderdag, een dag na de finale, met zijn familie vanuit Budapest terug naar Engeland. Op het vliegveld kreeg hij echter te maken met de aanhang van Roma, die ook bezig waren met hun reis naar huis. Op beelden is te zien hoe Taylor en zijn familie worden belaagd door de Italianen. De arbiter wordt verbaal bejegend en uiteindelijk wordt er zelfs een stoel naar hem en zijn familie gegooid.

José Mourinho liet na de wedstrijd ook geen spaan heel van Taylor. "We keren terug met een gevoel van onrechtvaardigheid. Het was een intense, mannelijke, levendige wedstrijd met een scheidsrechter die wel Spaans leek. Het was de hele tijd, gele, geel, geel", zei Mourinho na afloop tegenover Sky Sport. Op een andere video is ook te zien hoe Mourinho tekeer gaat richting de Engelse scheidsrechter.

Ref Anthony Taylor, getting attacked at the airport by Roma fans 👊✈️ pic.twitter.com/nvuAFNCbR6 — Football Fights (@footbalIfights) June 2, 2023