Vandaag Inside constateert zorgwekkende ontwikkeling: 'Dit gaat helemaal de verkeerde kant op'

Het baart de tafelgasten van Vandaag Inside zorgen dat scheidsrechters ook buiten het stadion steeds vaker te maken krijgen met boze supporters. Anthony Taylor werd deze week na het fluiten van de Europa League-finale op het vliegveld belaagd door fans van AS Roma, terwijl Joey Kooij na de wedstrijd tussen NAC Breda en FC Emmen een aanvaring had met een aantal supporters van de thuisploeg.

Taylor was met zijn gezin op weg naar huis toen hij op het vliegveld werd aangevallen door supporters van Roma. "Dit gaat helemaal de verkeerde kant op", stelt Wilfred Genee. Bas Nijhuis wijst met de beschuldigende vinger naar trainers die zich misdragen, zoals José Mourinho rond de finale. "Dat gedrag wordt echt overgenomen", zegt hij. Volgens Hélène Hendriks is Mourinho verantwoordelijk voor de belaging van Taylor op het vliegveld. "Alleen hij. Hij is degene die minutenlang doorging. Hij is gewoon zelf een fucking disgrace."

Mourinho beklaagde zich na afloop van de finale uitgebreid over Taylor, maar liet zich gedurende de wedstrijd ook compleet gaan. "Taylor heeft gewoon geen krachtige vierde official gehad. Hij had Mourinho gewoon weg moeten sturen. Het is echt een vervelend persoon zo, terwijl hij buiten het veld een normale gast is", aldus Nijhuis. "Hoe kun je nou verwachten dat het publiek zich gaat gedragen als je dit soort gasten langs de lijn hebt?"

