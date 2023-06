PSV bevestigt komst Peter Bosz en maakt contractduur bekend

Peter Bosz is de nieuwe hoofdtrainer van PSV. De club en trainer zijn een contract voor drie seizoenen overeengekomen.

Het nieuws dat Bosz aan de slag zou gaan in het Philips Stadion hing al enige tijd in de lucht. Na dagenlang onderhandelen werd vorige week een akkoord bereikt over een meerjarige samenwerking. Inmiddels is het contract ook ondertekend.

Bosz is bij PSV de opvolger van Ruud van Nistelrooij, die vlak voor het einde van het voorbije seizoen opstapte. Rob Maas en Terry Peters worden eveneens aan de staf van de eerste selectie toegevoegd. Zij werkten in het verleden vaak samen met Bosz. PSV maakt op een later moment bekend hoe de rest van de staf wordt ingevuld.

"Samen met de spelers is de Hoofdcoach de belangrijkste persoon binnen de organisatie. Om die reden, en met een oog op de transferperiode, wilden we snel invulling geven aan deze positie. Peter was de gedroomde kandidaat, dus we zijn erg blij dat het gelukt is", reageert Earnest Stewart op het nieuws. De directeur voetbalzaken voetbalde in het verleden met Bosz. "Destijds was hij doodziek na een nederlaag. Die wil om te winnen heeft hij nog steeds. Met Peter willen we de speelwijze doorontwikkelen om onze doelstellingen te realiseren."

De 59-jarige trainer kwam als speler uit voor clubs als RKC Waalwijk, Feyenoord en het Franse Toulon. Daarna begon hij een tweede loopbaan als trainer, die hem langs onder meer Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en meest recentelijk Olympique Lyonnais voerde. Met Ajax bereikte hij in 2017 de finale van de Europa League, die werd verloren van Manchester United.