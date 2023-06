'PSV gaat middenvelder kwijtraken: eerste topclub heeft geïnformeerd naar Ibrahim Sangaré'

Ibrahim Sangaré lijkt zijn laatste wedstrijd in het shirt van PSV te hebben gespeeld. De middenvelder gaat zich deze zomer opmaken voor een mooie vervolgstap in zijn loopbaan. Volgens het Eindhovens Dagblad is er al volop belangstelling, waaronder van Paris Saint-Germain.

PSV houdt op dit moment vast aan de contractuele afkoopsom van 37 miljoen euro. Er is op dit moment nog geen club die dat wil betalen, maar volgens het ED kan dat snel gaan veranderen. Een half jaar geleden wilde Newcastle United immers nog veertig miljoen euro betalen aan PSV, dat destijds niet wilde meewerken. Nu zou Paris Saint-Germain al in Eindhoven hebben geïnformeerd naar de international van Ivoorkust.

Jean Musampa, de zaakwaarnemer van Sangaré, verwacht dat zijn speler deze zomer gaat vertrekken uit het Philips Stadion. "Als het nog niet lukt om voor 3 juli een transfer af te ronden, begint Ibrahim uiteraard gewoon aan het seizoen in Eindhoven. Maar daarvoor of daarna kan er uiteraard van alles gebeuren en hoe snel dat gaat, is nu niet te voorspellen", aldus Musampa in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De 25-jarige Sangaré heeft drie seizoenen achter de rug in Eindhoven. PSV nam hem in de zomer van 2020 voor zo'n negen miljoen euro over van het Franse Toulouse. De dertigvoudig international ligt momenteel nog tot medio 2027 vast bij de nummer twee van het voorbije seizoen in de Eredivisie. Met PSV won Sangaré twee keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Een landstitel blijf in drie jaar uit.