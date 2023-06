PSV heeft nieuwe hoofdtrainer te pakken: Peter Bosz tekent maandag in Eindhoven

Peter Bosz keert na een afwezigheid van zes jaar terug in de Eredivisie. De 59-jarige oefenmeester uit Apeldoorn gaat volgens onder meer Voetbal International en het Eindhovens Dagblad aan de slag bij PSV. De afgelopen dagen was de trainer meerdere keren op gesprek bij de grootmacht uit Eindhoven.

Vrijdagavond melden VI en het ED dat PSV en Bosz er in hoofdlijnen uit zien. De verwachting is dat aanstaande maandag de krabbels worden gezet onder het contract de trainer. Bosz wordt in het Philips Stadion de opvolger van Ruud van Nistelrooij. Die stapte vlak voor het einde van de competitie op nadat hij het vertrouwen van de spelersgroep en directie niet meer voelde.

Bosz is zeker geen onbekende in de Eredivisie. De ervaren coach was achtereenvolgens werkzaam bij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. Zijn avonturen in het buitenland waren geen doorslaand succes. Bosz was tussendoor ook nog als technisch directeur actief bij Feyenoord.