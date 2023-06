PSV strikt stevige sparringpartner uit Engeland vlak voor cruciale wedstrijden

PSV gaat in aanloop naar het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd spelen tegen Nottingham Forest. De Eindhovenaren gaan hun voorbereiding naar alle waarschijnlijkheid afsluiten tegen de club uit de Premier League. Daarna volgt meteen een belangrijke periode voor de Brabanders.

PSV maakt maandag bekend dat er alvast twee oefenwedstrijden door de fans in de agenda kunnen worden gezet. De nummer twee van de Eredivisie speelt op woensdag 26 juli (20.00 uur) de traditionele Lichtstadderby tegen buurman FC Eindhoven. Daarna volgt op zondag 30 juli om 18.30 uur een grotere uitdaging als Nottingham Forest op bezoek komt in het Philips Stadion. Die club werd afgelopen seizoen zestiende in de Premier League.

Vervolgens kan PSV aan de bak om het seizoen succesvol te laten beginnen. Op vrijdag 4 augustus (20.00 uur) wacht in De Kuip een ontmoeting met landskampioen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ook de derde voorronde van de Champions League wacht dan. Op 8 en 9 augustus en 15 augustus moet PSV de play-offs richting het miljardenbal zien te bereiken. De voorbereiding van PSV begint al op maandag 3 juli aanstaande.

PSV heeft het momenteel vooral druk met het aantrekken van een nieuwe trainer. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat Peter Bosz aan de slag gaat in Eindhoven. De 59-jarige oefenmeester stond eerder voor de groep bij Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. Ruud van Nistelrooij besloot twee weken geleden op te stappen bij PSV. Bosz lijkt dat gat op te gaan vullen.