PSV trapt seizoen af met duel zonder publiek

Het oefenprogramma van PSV is zo goed als rond. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de Eindhovenaren het seizoen officieus gaan aftrappen tegen Sint-Truiden. Het onderonsje zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli, maar is niet toegankelijk voor supporters.

Dat was vorig jaar, toen PSV oefende tegen het Belgische Sint-Truiden, ook het geval. De reden wordt niet genoemd door het ED. Eerder werd al bekend dat de ploeg van Peter Bosz vriendschappelijke wedstrijden gaat spelen tegen FC Blau-Weiß uit Linz, FC Eindhoven en Nottingham Forest. Een onderonsje met het Duitse FC Augsburg kan toegevoegd worden aan dat lijstje.

Artikel gaat verder onder video

PSV begint op 3 juli met de eerste training van het seizoen. Tien dagen later gaat de Eindhovense ploeg op trainingskamp in het Oostenrijkse Windischgarsten. PSV zal daar tot 23 juli verblijven en speelt in die tijd twee oefenwedstrijden.

Op 4 augustus trappen PSV en Feyenoord het Eredivisie officieus af met het duel om de Johan Cruijff Schaal. Deze wedstrijd wordt afgespeeld in De Kuip.