'Qatari maken onderling afspraak: Ten Hag krijgt Mbappé in de schoot geworpen'

Volgens de Spaanse krant El País ligt de toekomst van Kylian Mbappé bij het Manchester United van Erik ten Hag. Een overstap van de Franse steraanvaller zou achter de schermen zijn bekokstoofd in Qatar. Mbappé's huidige club Paris Saint-Germain is al jaren in Qatarese handen, de grootmacht uit Manchester zou dat voorbeeld op korte termijn kunnen gaan volgen.

Al sinds november 2022 volgen de geruchten over de overnamestrijd rond de United-aandelen van de Amerikaanse familie Glazer elkaar in rap tempo op. Waar eerder de Brit Sir Jim Ratcliffe van het bedrijf INEOS nog op pole position leek te liggen, melden Qatarese media dinsdag dat sjeik Jassim bin Hamad al-Thani zo goed als zeker voor honderd procent eigenaar van de club gaat worden. Overigens worden die geruchten net zo hard weersproken door het lokale Manchester Evening News, dat de berichtgeving tegenspreekt, terwijl ook het kamp-Jassim zou spreken van 'pure speculatie'.

Hoe dan ook, de verschillende media zijn het erover eens dat Jassim afgelopen week een vijfde bod bij de Glazers zou hebben neergelegd. Dat liefst zes miljard euro bedragen. De Qatarees zet in op het overnemen van honderd procent van de aandelen, waar Ratcliffe naar verluidt 'slechts' zestig procent eigenaarschap zou ambiëren. In dat laatste scenario zouden Joel en Avram Glazer beiden twintig procent eigenaar van de club blijven.

Volgens El País hebben de verschillende Qatarese partijen inmiddels afgesproken dat Mbappé naar Manchester verhuist, indien Jassim inderdaad de nieuwe eigenaar van de club wordt. Dat schrijft de krant op basis van bronnen 'die banden hebben met de eigenaren van Paris Saint-Germain'. Daarbij moet worden opgemerkt dat PSG en United niet dezélfde eigenaar krijgen, al zijn de banden tussen de verschillende Qatarese partijen nauw. "Formeel geven de Qatari's aan dat zowel PSG als United van verschillende eigenaren zijn", schrijft de Spaanse krant. "Bronnen binnen PSG geven aan dat de UEFA heeft toegezegd dat zwel United als PSG deel mag nemen aan de Champions League."

Mbappé zou dus het 'welkomsgeschenk' van Jassim aan Erik ten Hag kunnen worden. De 24-jarige aanvaller probeerde dinsdag juist een einde te maken aan de geruchten over een zomers vertrek uit Parijs. Hij kondigde op Twitter aan zijn contract niet te gaan verlengen tot ná medio 2024, maar PSG zou hem om die reden juist nú willen verkopen. Daarmee hoopt de club te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur van het Parc des Princes achter zich dichtslaat.