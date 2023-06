Redouan El Yaakoubi pakt vliegtuig na dringend advies van omgeving

Redouan El Yaakoubi heeft de zomerstop hard nodig om met name mentaal tot rust te komen, zo laat de verdediger en voormalig aanvoerder van Excelsior donderdag weten via LinkedIn. El Yaakoubi heeft een bewogen jaar achter de rug en werd door zijn omgeving dringend geadviseerd ‘om zo snel mogelijk het vliegtuig in te stappen’. Hij verblijft nu voor vakantie in zijn vaderland Marokko.

El Yaakoubi was tot eind maart aanvoerder van Excelsior. De 27-jarige stopper weigerde echter tweemaal om de OneLove-band te dragen en ontketende daarmee een hevige discussie. Excelsior besloot eind maart in te grijpen en El Yaakoubi af te pakken.

El Yaakoubi plaatste in mei een uitgebreid betoog op social media. Daarin liet hij blijken door een diep dal te zijn gegaan. “De afgelopen tijd heb ik veel nagedacht, veel gepiekerd over het leven, mijn leven en vooral mijn carrière. Ook heb ik me gebogen over alle interviews, krantenartikelen die gegaan zijn over het onderwerp “one-love” en mijzelf. Het zit niet in mijn karakter om terug te deinzen om de waarheid te vertellen, noch onrechtvaardigheid onbehandeld te laten”, liet hij toen onder meer weten.

Dat de slotfase van het seizoen hem niet in de koude kleren is gaan zitten, bevestigt El Yaakoubi donderdag. “Na een bewogen jaar adviseerde mijn omgeving mij om zo snel mogelijk het vliegtuig in te stappen. Niet alleen voor mijn fysieke rust, maar met name voor mijn mentale gesteldheid”, zo stelt de verdediger van Excelsior zich kwetsbaar op. “Was ik in Nederland gebleven, dan was ik namelijk niet gestopt met werken. Ik weet het, ik ben nalatig geweest met beantwoorden van berichten, maar eenieder zal van mij horen. Voor nu geniet mee van mijn vakantie.”

El Yaakoubi heeft bij Excelsior nog een contract tot de zomer van 2024. De kans lijkt echter klein dat hij volgend seizoen nog actief zal zijn in het Van Donge & De Roo Stadion: El Yaakoubi hintte begin april uitdrukkelijk naar een zomers vertrek. “Ik ben natuurlijk niet blij geweest met de situatie. Ik voetbal nu, maar of ik met een super goed gevoel naar de club toe ga; nee, niet per se”, liet hij zich toen ontvallen.