Nederlandse media spreken BILD tegen over financiële details van Pepi-deal

PSV heeft volgens diverse media de komst van Ricardo Pepi afgerond. De Eindhovenaren hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt met FC Augsburg over de 21-jarige spits. Feyenoord was ook geïnteresseerd in de diensten van Pepi, maar moet de zoektocht naar back-up voor Santiago Giménez voortzetten.

Het was al een tijdje duidelijk dat PSV de strijd om de handtekening van Pepi zou winnen. Enkele dagen geleden werd bekend dat de Eindhovense club persoonlijke overeenstemming had bereikt met de spits en dat een akkoord met Augsburg ophanden was.

De clubs zijn volgens BILD een totaalpakket van elf miljoen euro overeengekomen. Augsburg zou daarnaast een doorverkooppercentage van 20 procent hebben bedongen. Het Eindhovens Dagblad schrijft daarentegen dat PSV 'iets meer' dan negen miljoen euro neertelt voor de komst van Pepi, het bedrag door bonussen nog ietsje hoger kan worden en het dooverkooppercentage vermoedelijk tussen de 10 en 20 procent ligt. De Duitse club nam Pepi anderhalf jaar geleden nog voor zestien miljoen euro van FC Dallas.

Afgelopen seizoen kwam Pepi huurbasis uit voor FC Groningen. Hoewel hij zijn club niet voor degradatie wist te behoeden, maakte hij wel indruk door twaalf keer te scoren in 26 Eredivisie-wedstrijden. PSV maakt van Pepi nu de eerste aankoop voor Peter Bosz. Het ligt in der verwachting dat de Eindhovense club zich de komende tijd op nog meer posities gaat versterken.