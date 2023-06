Ron Jans reageert op geruchten over gesprekken met Sparta Rotterdam

Het gerucht dat Sparta Rotterdam in gesprek zou zijn met Ron Jans voor de functie van hoofdtrainer wordt door de hoofdrolspeler zelf ontkracht. Tegenover journalist Rypke Bakker laat de oefenmeester weten op dit moment zelfs met geen enkele club om tafel te zitten.

Dat schrijft Bakker dinsdagmiddag op Twitter. "Ron Jans is niet in gesprek met Sparta Rotterdam. Hij praat met geen enkele club", zo valt te lezen in het bericht. Jans herhaalt tegenover Bakker dezelfde woorden die hij ook bij zijn afscheid bij FC Twente sprak: "Het is tijd voor rust."

Sparta hoopte tot voor kort dat succestrainer Maurice Steijn ook volgend seizoen voor de groep zou staan. De man die de Rotterdammers afgelopen seizoen verrassend naar de zesde plaats van de Eredivisie leidde besloot echter in te gaan op de aanbieding van Ajax, waar hij het stokje overneemt van John Heitinga.

Voor de opvolging van Steijn zou Sparta in eerste instantie oud-speler Gregg Berhalter op het oog hebben gehad. Hij keerde afgelopen week echter verrassend terug als bondscoach van de Verenigde Staten. Daarna zou de club hebben doorgeschakeld naar Jans, die na drie seizoenen afscheid nam van FC Twente. Het feit dat Jans bij PEC Zwolle al succesvol samenwerkte met Sparta-directeur Gerard Nijkamp leek daarbij een belangrijke factor te zijn.