Hilariteit bij ESPN: Ron Jans glijdt hard uit op het veld van FC Twente

Ron Jans wilde zondagmiddag de supporters van FC Twente bedanken, maar dat ging niet helemaal goed. De trainer gleed hard uit in het strafschopgebied. Zelf kon hij daar wel om lachen.

Jans kreeg een duwtje in de rug van aanvoerder Davy Pröpper, zette nog een paar passen en gleed daarna uit. "Dat meen je niet! Maar is dit een schwalbe? Tijd voor de VAR?", zei Mario Been lachend bij ESPN. "Nee, dit is een schwalbe. Er was geen contact." Marciano Vink merkte op: "Het duwtje is net even te hard."

Op serieuzere toon prees Sjoerd Mossou de trainerskwaliteiten van Jans. "Deze man wordt wel een beetje ondergewaardeerd in Nederland. Wat hij heeft bereikt bij FC Twente, is geweldig. Toen hij kwam, was er niets. In drie jaar tijd hebben ze de weg omhoog ingeslagen."