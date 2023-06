Ron Jans reageert op vacature bij Ajax: 'Hebben zich niet gemeld'

FC Twente-trainer Ron Jans is na dit seizoen beschikbaar als hoofdcoach. Bij zowel Ajax als PSV is er een vacature, maar vanuit Amsterdam heeft de oefenmeester nog niets gehoord, zo liet hij weten. "Ajax heeft zich niet gemeld. Dat is een blijk van waardering dat ze mij noemen. Tien jaar geleden had ik gedacht van: 'Zou het echt gebeuren?' Maar dat heb ik nu niet. Het zal hem niet worden, denk ik." (zie onder)