Ronald de Boer zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over Italiaanse ploeg

Ronald de Boer heeft donderdagavond verbazing gewekt met een opmerking over het nationale team van Italië. De oud-voetballer omschreef La Squadra Azzurra bij Ziggo Sport als een nieuwe, jonge ploeg. Dat strookt echter niet helemaal met de feiten.

Italië trad tegen Spanje namelijk aan met een team dat niet 'jong' kan worden genoemd. Liefst zes dertigers verschenen aan de aftrap aan Italiaanse zijde: Rafael Tolói (32), Francesco Acerbi (35), Leonardo Bonucci (36), Leonardo Spinazzola (30), Jorginho (31) en Ciro Immobile (33).

De jongste spelers waren Davide Frattesi (23), Nicolò Zaniolo (23) en Gianluigi Donnarumma (24), terwijl Nicolò Barella (26) en Giovanni Di Lorenzo (29) ook niet meer 'jong' genoemd kunnen worden. Ook de invallers tegen Spanje waren niet de jongsten: Matteo Darmian (33), Federico Dimarco (25), Federico Chiesa (25), Bryan Cristante (28) en Marco Verratti (30).

De Italianen slaagden er in de Grolsch Veste niet in zich te plaatsen voor de finale van de Nations League. Spanje was door een laat doelpunt van Joselu met 2-1 te sterk. In de troostfinale wacht voor Italië een ontmoeting met Oranje.