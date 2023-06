Schreuder was niet te behouden voor PEC Zwolle; 'intern zijn er mensen die opgelucht ademhalen na vertrek van de trainer'

PEC Zwolle heeft een doldwaze dag achter de rug. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nam afscheid van succestrainer Dick Schreuder, alvorens een paar uur Johnny Jansen vast te leggen als opvolger. Het vertrek van Schreuder komt hard aan in de hoofdstad van Overijssel, maar dat wil niet zeggen dat de club er een hard hoofd in heeft. Het wordt echter een lastig verhaal om een Eredivisiewaardig elftal op de been te brengen.

Schreuder was niet te behouden voor PEC Zwolle, bevestigt technisch directeur Marcel Boudesteyn in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester stapte in het najaar van 2021 in bij de Zwolse ploeg. Hij slaagde er weliswaar niet in PEC Zwolle te behouden voor de Eredivisie, maar zorgde er wel voor dat de club met veel vertrouwen begon aan het voorbije seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Terecht, bleek na 38 wedstrijden. De Zwollenaren kroonden zich weliswaar niet tot kampioen van het tweede niveau, maar verzekerden zich al ruim voor het einde van promotie naar de Eredivisie.

PEC Zwolle is er alles aan gelegen de komende jaren op het hoogste niveau te acteren, maar zal weer vanaf nul moeten beginnen. Niet alleen nam de club al afscheid van smaakmakers Thomas van den Belt (vertrok naar Feyenoord) en Younes Taha (FC Twente). Ook Schreuder is er nu dus vandoor. “Nee, want er stond een afkoopsom in zijn contract”, reageert Boudesteyn op de vraag van VI of er geen mogelijkheid was om Schreuder in Zwolle te houden. “Ik geloof daar ook niet in, trouwens. Net als met spelers komt er op een gegeven moment een keer dat je denkt: voor dit bedrag moet je hem wel laten gaan. Zo was het nu ook.”

“Je maakt de afweging, ook met de financiële situatie van de club in je hoofd”, vervolgt de technisch directeur. Hoe graag PEC Zwolle ook een vast gezicht in de Eredivisie wil worden, de verwachtingen voor de rentree op het hoogste niveau zullen niet al te hoog zijn. De promovendus heeft vooralsnog weinig in de melk te brokkelen op de transfermarkt. En nu valt dus ook Schreuder, die er bij veel spelers goed op stond, weg. “Dat de inbreng van Dick op technisch vlak wegvalt, is natuurlijk jammer. We zijn met heel veel spelers in gesprek, die vallen natuurlijk ook voor het plan van de trainer”, weet Boudesteyn.

Het vertrek van Schreuder zorgt er niet voor dat PEC Zwolle opeens uitgebreid kan gaan shoppen. “We hebben natuurlijk wel te maken met een lastige situatie. Als je degradeert, moet je ver terug en sla je financieel een krater. Daar staan bepaalde mensen garant voor, maar dan heb je het financiële beleid nog niet rechtgetrokken. Dat kost wat tijd en energie. Een gedeelte van onze opbrengsten, proberen we voor nieuwe spelers te gebruiken, als dat nodig is”, zegt Boudesteyn. PEC Zwolle haalde vooralsnog Kenneth Vermeer en Jenno Campagne naar Overijssel.

Opgelucht

Veel PEC Zwolle-supporters hebben teleurgesteld gereageerd op het afscheid van Schreuder. Zij zien de gewenste aanwinsten vooralsnog uitblijven en de succestrainer vertrekken. “Dat het vertrek van Schreuder sportief een aderlating is, is duidelijk”, stelt de Stentor. “Maar intern zijn er ook mensen die opgelucht ademhalen na het vertrek van de trainer, die zich overal mee bemoeide”, voegt de regionale krant toe.

Niet iedereen was te spreken over het gedrag van Schreuder, ‘die het uiterste vraagt van alles en iedereen in de organisatie’. “Als iets hem niet goed aanstond, was hij niet mild. Was de grasmat een dag niet goed? Dan kreeg de grasmeester een tirade. Schreef een journalist letterlijk op wat de trainer had gezegd, dan kon Schreuder woest worden en weigeren nog met de betreffende verslaggever te praten. Maar een week later kon het ook zijn alsof er nooit iets is gebeurd”, leest het.