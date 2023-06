Seizoensoverzicht Ajax Podcast: 'Je speelt niet alleen voor jezelf, maar ook voor het logo op je borst'

Het seizoen van Ajax was op z'n zachtst gezegd teleurstellend. Bijna vijftienhonderd dagen was de club de regerend landskampioen, maar het was al vrij snel duidelijk dat die reeks niet met nog een jaar verlengd zou worden. De bekerfinale ging verloren en het Europese avontuur was een anticlimax.

In de speciale FCUpdate Podcast, waarin host Stan Timmerman, redacteur Thijs Meijaard en vormgever Jeff Spoel het gaan hebben over hun club, komen de hoogtepunten en (voornamelijk) dieptepunten van de Amsterdammers naar voren. Het seizoen wordt van A tot Z besproken. Hoe was het transferbeleid in de zomer? Had Ajax Alfred Schreuder niet in de WK-break moeten ontslaan? Hoe kan het dat de club in twee seizoenen zo afzakt?

Dat en meer in de speciale FCUpdate Podcast die hieronder te beluisteren is.