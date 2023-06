Spanje zet Modric opnieuw voet dwars in droom om eremetaal met Kroatië te pakken

Spanje heeft wederom na strafschoppen afgerekend met Kroatië en daarmee de Nations League gewonnen. Net als op het afgelopen EK ging het na pingels tegen Spanje mis voor de Kroaten, die zich in het verleden juist ijzersterk toonden in verlengingen en strafschoppen. Door de nederlaag in deze slijtageslag blijft legende Luka Modric nog altijd zonder eremetaal namens Kroatië. Uitgerekend Real-collega Dani Carvajal besliste het vonnis met een heerlijke Panenka.



Modric was de meest besproken man de laatste week in Nederland. Niet alleen vanwege zijn geweldige optreden tegen het Nederlands elftal, toen hij ook de 120 minuten vrijwel volledig volmaakte, maar ook met hartverwarmende acties buiten de lijnen. Met de steun van bijna dertigduizend Kroatische fans in De Kuip ging de middenvelder op jacht naar het eerste eremetaal met zijn land. Op het afgelopen WK in Qatar pakte Modric nog wel de medaille voor de derde plaats, maar dat is geen hoofdprijs.



En dus stond Mdroic aan de aftrap bij de Kroaten, waar Martin Erlic in het hart van de defensie de enige wijziging was, terwijl de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente Fabian en Marco Asensio liet starten. De 27-jarige buitenspeler leek met een goede actie op de rechterflank een enthousiaste beginfase in te leiden, maar hier was uiteindelijk geen sprake van. Kroatië tastte in de eerste minuten rustig af en merkte al snel dat Spanje hoog druk gaf. Al gauw begon dit ook zijn vruchten af te werpen. Een poging van de jonge Gavi ging maar centimeters naast, terwijl een hoekschop een scrimmage voor het Kroatische doel opleverde.

Vervolgens liet ook Kroatië van zich horen. Nadat Andrej Kramaric goed werd weggestuurd, had de Spaanse verdediging een uiterste krachtsinspanning nodig om hem een kans te ontnemen. Even later zorgde de 31-jarige spits met een goede voorzet opnieuw voor de nodige dreiging. Voor de ploeg van Zlatko Dalic leek het overigens wel een thuiswedstrijd: ongeveer twee derde van de stoeltjes in Rotterdam waren bezet door luidkeels zingende Kroaten. Zij zagen hoe het spel in het kansarme restant van de eerste helft op en neer golfde. Spanje had het meeste balbezit, maar qua dreiging deden de ploegen niet voor elkaar onder. Alvaro Morata noteerde enkele kopballen voor de Spanjaarden, terwijl Ivan Perisic aan de andere kant met slimme loopacties gevaarlijk was.

In het tweede bedrijf werd de intensiteit van de wedstrijd hoger, waardoor ook de onnauwkeurigheden in het spel toenamen. Op het middenveld werd de bal de nodige keren ingeleverd, maar het grootste moment van onoplettendheid was van de Spaanse keeper Unai Simon. Hij ging bij een hoge voorzet volledig onder de bal door, maar had vervolgens het geluk dat Josip Juranovic het vizier niet op scherp had staan. Kansen waren er ook voor Mario Pasalic en Kramaric: Kroatië was sterker en had een meer aanvallende instelling. Spanje leunde voornamelijk op de counter en werd aan het begin van de tweede helft via Asensio gevaarlijk, maar de kansen voor La Roja droogden langzaam op.

In het laatste kwartier van de reguliere speeltijd kwam Spanje er wel meerdere malen gevaarlijk uit. Eerst was het Fabian Ruiz die na een goede actie van invaller Ansu Fati naast schoot, waarna de twintigjarige buitenspeler zijn poging even later op de lijn gekeerd zag door Ivan Perisic. Spanje maakte in de slotfase de meeste aanspraak op een overwinning, hoewel ook Kroatië nog even van zich afbeet. In de eerste helft verlenging waren het vervolgens weer de Kroaten die de beste indruk maakten, ondanks een dag minder rust en een verlenging in de benen. De beste indruk was echter niet hoofdzakelijk gelijk aan een goede indruk: het beste was er bij veel spelers al vanaf. De kansen waren voor de invallers: Lovro Majer werd net op tijd van de bal gegleden, terwijl Dani Olmo de bal aan de andere kant over jaagde.

Na een korte pauze was het opnieuw Olmo met een grote kans, maar ditmaal schoot hij de bal naast. De ploeg leek te beseffen dat strafschoppen vermeden moesten worden (op het WK tegen Marokko werd geen enkele penalty benut), waar de ploeg van De La Fuente had niet de energie meer om de aanval op het Kroatische fort lang vol te kunnen houden.

Uiteindelijk werden het dan ook strafschoppen. Unai Simon werd de Spaanse held door twee penalty’s te stoppen, waarna Carvajal met de beslissende treffer het (waarschijnlijke) afscheidsfeest van zijn ploeggenoot Modric verpeste en voor Spanje de Nations League. Voor Spanje is de zege ook een afscheid van het penaltytrauma, dat het de laatste jaren opgebouwd had.

Man of the match: Jordi Alba

𝐒𝐩𝐚𝐧𝐣𝐞 wint de 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞! 🇪🇸

De Spanjaarden winnen van Kroatië in de penaltyreeks en daarmee mogen ze zich belonen met de Nations League-beker! 🏆#ZiggoSport #NationsLeague pic.twitter.com/wzKHKWKIXf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 18, 2023