Sparta kan kandidaat-trainer vergeten na verrassende wending in de Verenigde Staten

Gregg Berhalter is opnieuw aangesteld als bondscoach van de Verenigde Staten. Zijn contract werd na het WK in Qatar niet verlengd nadat een oude mishandelingszaak de kop opstak, maar een klein halfjaar is een rentree afgerond. Berhalter werd ook genoemd bij zijn oude club Sparta, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Ajax vertrokken Maurice Steijn.

Berhalter was als speler tussen 1994 en 2000 actief in Nederland, waar hij achtereenvolgens onder contract stond bij FC Zwolle, Sparta en Cambuur Leeuwarden. De centrale verdediger speelde later nog in Engeland, Duitsland en sloot zijn actieve loopbaan in 2012 af in eigen land. Hij kwam tot 44 interlands voor Team USA.

Daarna begon Berhalter aan een tweede loopbaan als trainer. Na periodes bij het Zweedse Hammarby en Columbus Crew in eigen land werd hij in 2018 aangesteld als bondscoach. Met de nationale ploeg legde hij beslag op de Gold Cup en de CONCACAF Nations League. Op het WK in Qatar werd hij door het Nederlands elftal uitgeschakeld in de achtste finale.

Na het toernooi raakte Berhalter echter in opspraak door een conflict met speler Giovanni Reyna. Diens moeder lekte vervolgens een oude mishandelingszaak tussen Berhalter en zijn toenmalige vriendin - tegenwoordig zijn vrouw - uit 1991 naar de pers, waarna de Amerikaanse bond een onderzoek instelde. Daarbij werd het contract van de trainer niet verlengd en ging men op zoek naar een nieuwe keuzeheer. Vrijdagavond werd bekend dat Berhalter alsnog in dienst van de voetbalbond blijft.