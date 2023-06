'Sparta heeft opvolger van Maurice Steijn al op de korrel'

Sparta gaat zoals bekend succestrainer Maurice Steijn kwijtraken aan Ajax. De Rotterdammers zijn volgens ESPN direct doorgeschakeld naar een opvolger. Oud-Spartaan en voormalig voetbaltrainer van Amerika Gregg Berhalter is in beeld als nieuwe oefenmeester.

Berhalter was trainer van Amerika tijdens het WK in Qatar. Met TeamUSA haalde hij de achtste finales van het toernooi, waarin het Nederlands elftal uiteindelijk met 3-1 te sterk was. Na het WK gingen de 49-jarige trainer en de nationale ploeg uit toen uit een onderzoek van de Amerikaanse bond bleek dat Berhalter betrokken was bij een geweldsincident in het verleden. De Amerikaan zou als achttienjarige zijn huidige vrouw geschopt hebben.

Artikel gaat verder onder video

Sindsdien zit Berhalter zonder club, maar nu lijkt de kans groot dat de oefenmeester naar Sparta vertrekt. De voormalig verdediger heeft zoals gezegd een verleden in de Nederlandse competitie. Als speler kwam hij uit voor Sparta, PEC Zwolle en SC Cambuur. In totaal speelde Berhalter tien wedstrijden voor de Rotterdamse club.