Van Hooijdonk slaat terug naar Steijn: 'Raar en onnodig, respectloos'

SC Heerenveen-aanvaller Sydney van Hooijdonk heeft het opgenomen voor zijn vader Pierre. De spits werd geconfronteerd met de uitspraken van Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn, die bevestigde dat hij Van Hooijdonk sr. ‘een lul’ vond. De zoon van de voormalig Feyenoorder snapt weinig van dat desbetreffende fragment.

Voor de camera van ESPN wordt Van Hooijdonk geconfronteerd met de uitspraken van Steijn. “Dat boeit me niet”, reageerde de aanvaller desgevraagd over de ontwikkelingen tussen zijn vader en Steijn kortaf. “Ik ben er eerlijk gezegd allang voorbij. Ik ben nu bij sc Heerenveen en doe mijn ding. Hij doet zijn ding bij Sparta Rotterdam.”

Toch doen de uitspraken van Steijn wel de wenkbrauwen fronzen bij Van Hooijdonk jr. “Het is raar en onnodig dat hij die uitspraken heeft gedaan bij dat programma. Hoe heet dat programma ook alweer?”, vroeg Van Hooijdonk, die antwoord kreeg met ‘Vandaag Inside’. “Ja, dat ja. Dat moet hij zelf weten. Het is respectloos, maar dat moet hij zelf weten. Al dat andere dat is gebeurd, boeit me niet meer.”

In aanloop naar de onderlinge ontmoeting gaf Steijn de aanvaller van sc Heerenveen nog wel complimenten in de media. “Al dat andere dat is gebeurd, boeit me niet meer. Hij kan niet zeggen dat ik het slecht doe bij sc Heerenveen. En hij doet het bij Sparta ook goed. Dat Maurice dat zegt, is prima.” Over het met 4-0 verloren duel op Het Kasteel was Van Hooijdonk duidelijk. “Een klote avond. Het is onnodig, elke bal gaat erin.”