FC Rijnmond is keihard: 'Laserpenfan moet aan de schandpaal op Facebook en Instagram'

Fans van Sparta Rotterdam
Foto: © Imago
25 november 2025, 07:25

Het gebeurt zelden in Nederland, maar zaterdagavond werd een speler van Fortuna Sittard beschenen met een laserpen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De analisten van FC Rijnmond walgen van de actie en vinden dat de betreffende supporter aan de schandpaal genageld moet worden.

In de slotfase van de wedstrijd werd Kristoffer Peterson meerdere seconden lang lastiggevallen met een laserpen. “We kennen dat natuurlijk een beetje uit Zuid-Europa of Zuid-Amerika”, zegt verslaggever Dennis Kranenburg. “Dan zit er dus blijkbaar een idioot op de tribune die denkt: hé, dat is leuk, ik neem een laserpen mee. Een beetje hetzelfde als mensen die gaan stappen en dan in een kroeg denken: ik ga de deur uit, ik neem even een mes of een pistool mee.”

Volgens oud-spits Geert den Ouden komen er ‘eigenlijk heel veel idioten in stadions’. “Mensen die allerlei rare dingen doen: vuurwerk afsteken, met laserpennen schijnen, rare dingen roepen.” Presentator Bart Nolles stipt aan: “Ze hebben zelfs een kindvak in Friesland, in Leeuwarden, bekogeld.” Den Ouden concludeert: “Het wordt steeds gekker.”

Volgens Den Ouden moet de fan de consequenties ervaren. “Wat mij betreft: die jongens vol in beeld. Ik ga er even vanuit dat vrouwen dit niet doen. Maar gewoon vol in beeld zetten, namen erbij, en luisteren: nooit meer in een stadion. ‘Ik ben Piet de Jong en dit doe ik in een stadion.’ Zet het maar op Facebook, op Instagram, het boeit me echt niet. Laat het maar een keer afgelopen zijn.”

Kranenburg is het daarmee eens en vindt het opmerkelijk dat de fan zichzelf niet tegenhield. “Er zit toch wel ergens een moment tussen dat je thuis weggaat en het moment dat je in het stadion bent. Daar zit misschien wel drie uur tussen. Dat je dan níet ergens denkt: ja, het is eigenlijk best wel gek dat je als volwassen vent met een laserpen gaat zitten schijnen.”

Sparta010
165 Reacties
792 Dagen lid
684 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was niet netjes en het waren geen volwassenen maar jonge gastjes. Die zijn er ook goed op aangesproken. Zo doen we dat bij een normale club. Die hoeven niet met de bakkes op facebook. Dat regelen we op de tribune.

Docker
109 Reacties
8 Dagen lid
222 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer dat er altijd weer een aantal zijn die vinden dat ze de boel moeten verzieken. En dat is niet alleen in het voetbal zo. De hele maatschappij ziet er tegenwoordig zo uit. Mensen worden steeds asocialer zo lijkt het.

Reacties

Sparta - Fortuna

Sparta Rotterdam
1 - 1
Fortuna Sittard
Gespeeld op 22 nov. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Heerenveen
13
0
17
10
Fortuna
13
-2
17
11
Sparta
13
-10
17
12
Go Ahead
13
-1
16
13
Volendam
13
-4
14

