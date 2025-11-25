Het gebeurt zelden in Nederland, maar zaterdagavond werd een speler van Fortuna Sittard beschenen met een laserpen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De analisten van FC Rijnmond walgen van de actie en vinden dat de betreffende supporter aan de schandpaal genageld moet worden.

In de slotfase van de wedstrijd werd Kristoffer Peterson meerdere seconden lang lastiggevallen met een laserpen. “We kennen dat natuurlijk een beetje uit Zuid-Europa of Zuid-Amerika”, zegt verslaggever Dennis Kranenburg. “Dan zit er dus blijkbaar een idioot op de tribune die denkt: hé, dat is leuk, ik neem een laserpen mee. Een beetje hetzelfde als mensen die gaan stappen en dan in een kroeg denken: ik ga de deur uit, ik neem even een mes of een pistool mee.”

Volgens oud-spits Geert den Ouden komen er ‘eigenlijk heel veel idioten in stadions’. “Mensen die allerlei rare dingen doen: vuurwerk afsteken, met laserpennen schijnen, rare dingen roepen.” Presentator Bart Nolles stipt aan: “Ze hebben zelfs een kindvak in Friesland, in Leeuwarden, bekogeld.” Den Ouden concludeert: “Het wordt steeds gekker.”

Volgens Den Ouden moet de fan de consequenties ervaren. “Wat mij betreft: die jongens vol in beeld. Ik ga er even vanuit dat vrouwen dit niet doen. Maar gewoon vol in beeld zetten, namen erbij, en luisteren: nooit meer in een stadion. ‘Ik ben Piet de Jong en dit doe ik in een stadion.’ Zet het maar op Facebook, op Instagram, het boeit me echt niet. Laat het maar een keer afgelopen zijn.”

Kranenburg is het daarmee eens en vindt het opmerkelijk dat de fan zichzelf niet tegenhield. “Er zit toch wel ergens een moment tussen dat je thuis weggaat en het moment dat je in het stadion bent. Daar zit misschien wel drie uur tussen. Dat je dan níet ergens denkt: ja, het is eigenlijk best wel gek dat je als volwassen vent met een laserpen gaat zitten schijnen.”