kreeg tijdens het duel tussen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard (1-1) een laserlamp in zijn gezicht geschenen. ESPN-commentator Teun de Boer ergert zich er kapot aan en spreekt van ‘taferelen die we op andere continenten zien’.

Sparta nam het zaterdag in eigen huis op tegen Fortuna en kwam vlak voor rust op voorsprong. Joshua Kitolano kopte in de 38ste minuut een voorzet van Mitchell van Bergen tegen de touwen. Na bijna een uur spelen bracht Kaj Sierhuis de Limburgers weer langszij, wat ook direct de eindstand werd.

Artikel gaat verder onder video

De slotfase van het duel werd ontsierd door een opvallend incident. In de 84ste minuut had Peterson de bal aan de linkerkant van het veld, wanneer hij ineens in zijn gezicht wordt geschenen met een groene laser. Het moment werd duidelijk in beeld gebracht door ESPN.

De Boer heeft geen goed woord over voor het incident. “Irritant, dit zijn taferelen die we op andere continenten zien, niet in onze competitie”, steekt de commentator van wal. “Dat de persoon op de tribune hier maar snel mee ophoudt. Dit verziekt de boel. Het is gewoon spelbederf van iemand in het publiek die denkt dat hij leuk is”, foetert De Boer.