Sparta rekende op aanblijven Steijn: ‘Voor het gesprek van maandag was al gebak geregeld’

De aanstelling van Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer van Ajax verraste niet alleen de supporters van de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie, maar ook Sparta. De Rotterdammers gingen ervan uit dat Steijn zijn handtekening onder een nieuw contract zou gaan zetten. Voor het gesprek dat voor afgelopen maandag op de planning stond was zelfs al gebak geregeld.

Dat schrijft Voetbal International althans. Steijn loodste Sparta in het voorbije seizoen naar een knappe zesde plaats én de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Spartanen konden zich op bezoek bij FC Twente verzekeren van een ticket voor de voorronde van de Conference League, maar daar staken de Tukkers een stokje voor. Een paar uur na het laatste fluitsignaal in Enschede kwam het nieuws naar buiten dat Steijn de belangrijkste kandidaat was om John Heitinga op te volgen als hoofdtrainer bij Ajax.

“Gerard Nijkamp (technisch directeur van Sparta, red.) zag het bericht ook op zijn mobiele telefoon verschijnen en was, net als de supporters, verrast. Steijn had een paar weken geleden weliswaar aangegeven dat er ‘waarschijnlijk iets groters ging komen’, waarmee een contractverlenging bij Sparta van de baan zou zijn, maar dat was op het moment dat er nog onzekerheid was over hoe de Nederlandse topclubs hun trainersposities gingen invullen”, schrijft VI. Feyenoord hield Arne Slot echter uit handen van Tottenham Hotspur, PSV contracteerde Peter Bosz en in Amsterdam had het er lang alle schijn van dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou kiezen voor een buitenlander.

De prestaties van Sparta en Steijn gingen in het buitenland onopgemerkt voorbij, waardoor op Het Kasteel steeds meer de overtuiging begon te leven dat de trainer zou aanblijven. “Er werd vanuit de Europese topcompetities niet gebeld voor Steijn en dus ging de technische leiding ervan uit dat de succestrainer zijn gewenste stap hogerop was misgelopen en maandagochtend zijn handtekening zou gaan zetten onder een nieuw contract bij Sparta. Al tijdens het winterse trainingskamp in Valencia hadden alle betrokken partijen immers de intentie uitgesproken om er nog een jaar aan vast te plakken, waarbij Steijn wel steeds heeft aangegeven dat hij de kans wilde grijpen als er een Nederlandse topclub of een club uit een buitenlandse topcompetitie langs zou komen.”

Gebak

Die club kwam uiteindelijk langs. “Dat Ajax alsnog concreet werd, hadden Nijkamp en co niet meer zien aankomen”, stelt VI. “Voor het gesprek van maandag was al gebak geregeld: de ondertekening van het nieuwe contract, tot medio 2025, moest gevierd worden. Zondagavond werd echter duidelijk dat er best taart gegeten kon worden, maar dat er geen pen hoefde te worden neergelegd.” Steijn vertelde woensdagmiddag tijdens zijn officiële presentatie in de Johan Cruijff ArenA dat het eerste gesprek met Ajax al een paar weken geleden plaatsvond. Hij heeft in Amsterdam zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2026.