'Spel op de wagen bij Ajax voor Timber: persoonlijk akkoord met Arsenal, Steijn rekent op vertrek'

Jurriën Timber lijkt serieus op weg naar de uitgang bij Ajax. De centrale verdediger staat in de belangstelling van Arsenal, dat een eerste bod heeft uitgebracht van zo’n dertig miljoen. Volgens De Telegraaf is Timber zelf al op hoofdlijnen akkoord over een meerjarige betekenis én houdt Maurice Steijn mogelijk rekening met een vertrek.

Daarover schrijft De Telegraaf dinsdagochtend althans, nadat het nieuws maandagavond via The Athletic naar buiten kwam. “Volgens bronnen rondom Ajax heeft de speler zelf al een indicatie wat hij bij Arsenal kan verdienen en is er op hoofdlijnen een akkoord over een meerjarige verbintenis”, schrijft de ochtendkrant over de situatie van Timber.

Daarvoor zijn de clubs echter aan zet, omdat er nog een groot verschil tussen vraag en aanbod is. Arsenal heeft zo’n 35 miljoen euro geboden op Timber, terwijl Ajax nog bijna het dubbele vraagt met zestig miljoen euro. Met een tot 2025 lopend contract is deze zomer financieel gezien wel het meest lucratief om tot een transfer te komen.

Voor Steijn is deze soap echter een duidelijk signaal dat hij rekening moet houden met een vertrek van de steunpilaar uit het elftal van de Amsterdammers. De coach hoorde eerst nog dat Timber alleen zou vertrekken als er een absolute topclub kwam. “Zodoende had Steijn de hoop komend seizoen over de 15-voudig international te kunnen beschikken. Maar inmiddels zou hij zich bij een mogelijk vertrek hebben neergelegd.”