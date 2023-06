Jacht op Europees ticket in Nederland; climax voor Antwerp en Mark van Bommel

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 4 juni.

Wedstrijden

FC Twente - sc Heerenveen (14.30 uur)

De strijd om het ticket voor de Conference League gaat vandaag verder. FC Twente heeft goede papieren om zich te plaatsen voor de finale. Na de 1-2 zege in en tegen Heerenveen moet voor eigen publiek het karwei worden afgemaakt.

Sparta Rotterdam - FC Utrecht (18.00 uur)

Op Het Kasteel durft men te dromen van Europees voetbal. Sparta verschafte zich afgelopen donderdag een uitstekende uitgangspositie voor de return door uit bij FC Utrecht met 1-2 te winnen. Dat was mede te danken aan Nick Olij, die een persoonlijk record vestigde door acht reddingen te verrichten.

KRC Genk - Antwerp FC (18.30 uur)

Het is alles of niets voor Antwerp vandaag. Wordt er gewonnen bij Genk, dan is het kampioenschap binnen. De titel kan ook worden gevierd als er wordt gelijkgespeeld en Union Sint-Gillis niet wint van Club Brugge. Bij ieder ander scenario eindigt het seizoen van de ploeg van Mark van Bommel in mineur.

Voetbal op tv

14.30 uur: FC Twente - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van het duel in de play-offs

18.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Utrecht, ESPN 3 - live verslag van het duel in de play-offs

18.00 uur: Galatasaray - Fenerbahçe, Ziggo Sport Tennis - live verslag van het Süper Lig-duel

18.30 uur: KRC Genk - Antwerp FC, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het duel in de play-offs

18.30 uur: Union Sint-Gillis - Club Brugge, Ziggo Sport Racing - live verslag van het duel in de play-offs

20.20 uur: NOS Studio Sport, NPO 1 - samenvattingen play-offduels

21.00 uur: AS Roma - Spezia, Ziggo Sport Tennis - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Celta de Vigo - FC Barcelona, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van het LaLiga-duel

21.00 uur: Real Valladolid - Getafe, Ziggo Sport - live verslag van het LaLiga-duel