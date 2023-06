Steven Berghuis verkozen tot Speler van het Jaar van Ajax

Steven Berghuis is door de supporters van Ajax verkozen tot Speler van het Jaar. De 31-jarige middenvelder annex aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van Lisandro Martínez. De prijs voor Talent van het Jaar gaat naar Kenneth Taylor.

Berghuis maakte met name in de eerste seizoenshelft indruk bij Ajax. De linkspoot speelde in totaal 42 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij goed was voor elf doelpunten en evenveel assists. "Het is een mooie individuele erkenning, dus ik ben er blij mee", reageert hij.

"Ik denk dat ik individueel een goed seizoen heb gedraaid, met name voor de winterstop. Na het WK heb ik onder John een goede fase gehad en daarna een fase waarin het wat minder ging. Toen kwam ik ook meer op de rechtsbuiten te spelen", aldus Berghuis, die het lastig vindt om een hoogtepunt van het voorbije seizoen te noemen. "We hebben onder ons niveau gespeeld, maar dit is voor mezelf wel een klein hoogtepunt."

Taylor is als Talent van het Jaar de opvolger van teamgenoot Jurriën Timber. Onder meer Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Sergiño Dest en Ryan Gravenberch gingen de middenvelder, die dit seizoen 44 wedstrijden voor Ajax speelde, voor.

