Stevige kritiek op Frenkie de Jong: 'Hij zou Nederland-Kroatië terug moeten kijken, speciaal naar de...'

Frenkie de Jong is woensdagavond afgetroefd op het middenveld door Luka Modric. De international van Nederland speelde enkele jaren geleden de historische wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax, waar de foto werd genomen dat hij de liggende Kroaat passeert. Maar in de halve finale van de Nations League nam de voetballer van Real Madrid revanche.

“Frenkie de Jong zou Nederland-Kroatië terug moeten kijken, speciaal naar de ruim tien jaar oudere Modric, die ongetwijfeld net zo vermoeid zal zijn geweest als De Jong voor Nederland-Kroatië. Het is bij de Nederlandse spelbepaler veel lopen, lopen, maar hij is te weinig bepalend”, schrijft analist Wim Kieft in zijn wekelijkse column.

“Het verschil in rendement met Modric is enorm. De Kroaat bepaalt niet alleen het spel en het ritme van de wedstrijd, maar hij is dreigend in de diepte, in zijn passing en zijn loopacties en komt regelmatig voor het doel. De Jong kan daar een voorbeeld aan nemen. Te beginnen zondag tegen Italië; hij mag en moet meer van zichzelf eisen”, vindt de voormalig international.

Volgens Kieft was de betere fitheid van Kroatië vooral mentaal en kwalitatief en niet eens zozeer fysiek. “De Kroatische internationals waren in de basis net zo moe als de Nederlanders. Alleen bulken zij van het vertrouwen. Met een nagenoeg gelijke basisformatie draaien ze al vijf, zes jaar mee aan de wereldtop en zijn ze tweede en derde geworden op de laatste twee WK’s. Verder heeft Kroatië kwalitatief heel goede spelers, is het een team en kan de ploeg bouwen op lange tijd ingeslepen vaste patronen.”